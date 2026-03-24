Un policía herido tras hostigamiento armado en el norte del Cauca

Caldono - Cauca

Un patrullero de la Policía Nacional resultó herido tras un hostigamiento armado contra la subestación del corregimiento de Siberia en el municipio de Caldono, norte del Cauca.

De acuerdo con el Departamento de Policía Cauca, “se presentó un ataque con ráfagas de fusil contra uniformados que realizaban labores de patrullaje en el perímetro y se encontraban ingresando a las instalaciones".

El policía fue remitido a un centro asistencial donde recibe atención médica especializada y se recupera de las heridas.

En esta zona del norte del Cauca delinque la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, responsables de múltiples acciones violentas.

Las autoridades desplegaron un operativo especial de seguridad para identificar y dar con el paradero de los responsables y garantizar la seguridad de la población.

Este suceso se suma al ataque terrorista perpetrado en la vía Panamericana del municipio de Timbío que dejó a un policía asesinado, 10 más heridos y 15 civiles lesionados.