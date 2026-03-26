Consejo Gremial del Cauca exige condiciones mínimas de seguridad en la vía Panamericana

Popayán - Cauca

El Consejo Gremial del Cauca denunció que los reiterados hechos de violencia en la vía Panamericana ponen en riesgo la competitividad y el desarrollo económico de la región, afectada por constantes alteraciones de orden público.

La organización rechazó el reciente ataque terrorista en jurisdicción del municipio de Timbío que cobró la vida de un integrante de la Policía Nacional, dejó a otros uniformados lesionados y graves afectaciones a la infraestructura vial.

Para el director ejecutivo del consejo, Julián Torres afirmó que esta situación confirma la falta de condiciones de seguridad en vías como la Panamericana.

“Queremos reiterar el abandono de una región que depende de este corredor estratégico para su conectividad con el sur del país, afectando a comunidades, al sector productivo y a ciudadanos que dependen de esta carretera para la comercialización de sus productos y su subsistencia diaria”, dijo.

Además, agregó que la persistencia de los sucesos violentos pone en riesgo proyectos cómo la doble calzada Popayán - El Estanquillo, clave para el desarrollo regional.

“La falta de condiciones de seguridad impacta los proyectos de inversión y crecimiento económico del suroccidente colombiano”, resaltó Torres.

En ese sentido, el sector productivo exigió garantías mínimas de seguridad y presencia efectiva del Estado en los diferentes corredores estratégicos y especialmente en la vía Panamericana.