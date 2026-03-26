Contraloría de Bogotá pone la lupa en obras de malla vial en Puente Aranda

El contralor de Bogotá , Juan Camilo Zuluaga anunció la realización de una actuación especial de fiscalización para revisar en detalle el contrato recientemente liquidado, relacionado con obras de malla vial en la zona industrial del sector - tramo 1. Así mismo, el contralor dio a conocer la apertura de los procesos de responsabilidad fiscal que se desarrollan a partir de los hallazgos fiscales determinados en las auditorías de los años 2024 y 2025, por más de $1.439 millones, financiados con dinero del Fondo de Desarrollo Local.

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Los hallazgos fiscales en Puente Aranda

El primer hallazgo está relacionado con el contrato de obra pública No. 263 de 2022, correspondiente a intervenciones en la malla vial de la localidad, donde se evidenció un reconocimiento indebido al modificar los precios unitarios, generando un mayor valor pagado.

El segundo hallazgo corresponde a pagos de estudios y diseños de obras de malla vial, contrato 319 de 2020, que no fueron utilizados en su totalidad.

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“Detrás de cada hallazgo hay una realidad: obras que se demoran, recursos que no se aprovechan completamente, decisiones que afectan la calidad de vida de la gente, por eso adelantamos los procesos de responsabilidad fiscal correspondientes para determinar los posibles daños al patrimonio público”, dijo el contralor Zuluaga.

Durante la jornada, que también incluyó visita técnica a los tramos 1 y 4 del contrato de malla vial que se adelanta con recursos de valorización, el jefe del organismo de control abrió un espacio de diálogo con la ciudadanía y veedores donde escuchó sus principales problemáticas.