Abren licitación para el nuevo recaudo de transporte público: buscan integrar medio de pago

La secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz confirmó que la entidad abrió el proceso de licitación para unificar e integrar los medios de pago del transporte público en Bogotá, teniendo en cuenta que en los próximos años se avecina la entrada en operación de la primera línea del metro de la ciudad

“La semana pasada abrimos a prepliegos la licitación del sistema interoperable de recaudo de Bogotá. Esto nos va a permitir que no solo haya integración física, como lo están viendo con Transmilenio y con el Metro, sino también operativa, esto es que los ciudadanos tengan una sola tarjeta para ingresar al sistema de transporte, que sea intuitivo, que sea fácil”, dijo Díaz.

De igual forma, la secretaria entregó detalles del avance del proceso.

“Estamos en un período de recibir observaciones de los posibles proponentes, de la ciudadanía. Luego pasamos a la fase de pliegos finales, y es más o menos, estimamos que, si todo sale, digamos, con el cronograma que establece, y los tiempos que tenemos por ley, más o menos en junio, estar adjudicando si efectivamente contamos con propuestas, se habilitan y finalmente, pues podamos adjudicar a la mejor al mejor proponente”, concluyó.

