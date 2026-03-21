SENA abre convocatoria para trabajar en España: vacantes, requisitos y salarios de 8 a 10 millones

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una de las entidades más reconocidas en Colombia por ofrecer formación técnica, tecnológica y complementaria de manera gratuita, con el objetivo de impulsar el empleo y la competitividad en el país.

Además, cuenta con la Agencia Pública de Empleo (APE), una plataforma gratuita autorizada por el Ministerio de Trabajo que conecta a los ciudadanos con empresas que buscan talento humano.

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A través de este servicio, el SENA actúa como intermediario laboral, brindando orientación, capacitación y acceso a vacantes tanto a nivel nacional como internacional.

Trabajo en España con el SENA: requisitos para aplicar

A través de la Agencia Pública de Empleo, el SENA anunció una convocatoria dirigida a trabajadores del sector de energía eléctrica interesados en laborar en Madrid.

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con al menos 3 años de experiencia certificada en el sector de distribución eléctrica.

en el sector de distribución eléctrica. Tener conocimientos en maniobras de red, líneas de potencia, montaje y mantenimiento de redes de transmisión eléctrica.

Experiencia en actividades relacionadas con instalación y operación de redes eléctricas.

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Salario y condiciones laborales en Madrid

De acuerdo con la información publicada en la plataforma del SENA, la oferta contempla:

Jornada laboral de lunes a viernes.

Turnos de máximo 8 horas diarias.

Posibilidad de realizar horas extras remuneradas.

El salario mensual oscila entre $8.000.000 y $10.000.000 de pesos colombianos, dependiendo de la experiencia y funciones asignadas.

Funciones del cargo en el sector eléctrico

Entre las principales responsabilidades del puesto se encuentran:

Coordinar con otros trabajadores la ejecución de las tareas asignadas.

Inspeccionar y probar líneas y cableado eléctrico, tanto aéreo como subterráneo.

Operar equipos como canastas hidráulicas y escaleras para trabajos en postes, torres o túneles.

Instalar y mantener sistemas de alumbrado público.

Realizar mantenimiento de postes, torres y cableado en diferentes materiales.

Cómo postularse a la convocatoria del SENA

Para aplicar a esta oferta laboral en España, siga estos pasos:

Ingrese a la página oficial de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Busque la opción ‘España, Madrid’, ubicada en el portal. Revise detalladamente las condiciones y descripción de la vacante. Haga clic en el botón ‘Postularme’ si cumple con el perfil.

Es fundamental contar con un usuario registrado en la plataforma. En caso de no tenerlo, deberá crear una cuenta, completar su hoja de vida y seguir las instrucciones hasta finalizar el proceso de postulación correctamente.