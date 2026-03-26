Defensoría alerta sobre hechos violentos en Rionegro, Santander. ¿Qué está pasando?

Las alertas de la Defensoría del Pueblo frente al accionar del Clan del Golfo

Bucaramanga

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta de casos sistemáticos de violencia perpetrados por dos grupos armados ilegales, uno de ellos, el Clan del Golfo en un municipio de Santander.

Ocurre en San José de los Chorros, jurisdicción de Rionegro, a una hora de Bucaramanga.

“Estos hechos evidencian un grave escalamiento de la violencia y posibles infracciones al derecho internacional humanitario que ponen en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de la comunidad”, advirtió la Defensoría.

Los hechos son atribuidos a dos grupos, uno, Conquistadores de la Sierra Nevada y al Clan del Golfo. La solicitud que les hace la Defensoría es “cesar de inmediato las acciones violentas y a las autoridades a garantizar la protección de la población, adelantar investigaciones y asegurar una presencia institucional efectiva en el territorio”.

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La Defensoría dice que “se reportaron presuntos hechos de privación arbitraria de la libertad y amenazas contra lideresas y líderes sociales, a quienes les impidieron su movilidad durante varias horas, lo que agrava el nivel de riesgo y vulnerabilidad de la comunidad”.

El organismo recuerda que se había emitido una alerta temprana en 2025 en la que advirtió escenarios de riesgo asociados a la presencia y disputa de grupos armados ilegales.