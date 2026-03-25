Desde Bolívar, Antioquia y Cesar: así están entrando grupos armados a Santander

Lo que está pasando en el Magdalena Medio santandereano tiene en alerta a las autoridades: grupos armados están entrando al departamento desde territorios vecinos y están generando miedo en varias zonas rurales.

La situación se concentra en sectores como Rionegro Bajo, cerca de Puerto Wilches, El Playón y La Esperanza. Allí, según la Secretaría del Interior, han hecho presencia estructuras como el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra, que vendrían desde el sur de Bolívar, el nororiente de Antioquia y el Cesar.

La forma en la que están operando es puntual: ingresan, hacen presencia armada, intimidan a la comunidad y se retiran. Eso fue lo que ocurrió el domingo en la mañana, cuando hombres armados llegaron a sectores como Los Chorros y Santa Catalina, generando temor entre los habitantes.

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Tras estos hechos, el Ejército y la Policía entraron a la zona y, según las autoridades, lograron retomar el control en puntos críticos desde el día siguiente. También se abrieron investigaciones para tratar de evitar que estas incursiones se repitan.

Pero la preocupación no se queda solo en esa zona. En Coromoro, las autoridades siguen de cerca una posible movilidad del ELN, que estaría relacionada con hechos recientes de violencia, como homicidios y un secuestro que terminó con la muerte de un ganadero.

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En medio de ese contexto, también se activó la búsqueda urgente de cuatro jóvenes desaparecidos en ese municipio. Mientras tanto, en El Peñón y Landázuri, dos adolescentes que habían sido reportadas como desaparecidas ya fueron ubicadas.

Con este panorama, las autoridades están reforzando los consejos de seguridad y la coordinación con departamentos vecinos, mientras preparan nuevas medidas para contener el avance de estos grupos y evitar que se sigan metiendo al territorio santandereano.