Asesinan a patrullero en San Andrés, Santander: estaba de vacaciones

Bucaramanga

Hay conmoción en el municipio de San Andrés, Santander tras el asesinato del patrullero Oswaldo Orduz Pérez cuando se movilizaba en una motocicleta con un menor de cuatro años, que sería su hijo, mientras disfrutaba su periodo de vacaciones.

La Policía de Santander a través de un comunicado indicó que inicialmente se pensaba que había sido un accidente de tránsito, sin embargo el uniformado fue encontrado con heridas de arma de fuego.

"La Policía Nacional rechaza con total firmeza y profunda indignación este acto criminal que atenta contra la vida, la integridad de nuestros hombres y la tranquilidad del país. Este asesinato no solo enluta a una familia policial, sino que constituye una agresión directa contra Colombia”, dice el comunicado de la Policía.

Aseguraron también que inmediatamente se iniciaron las investigaciones para dar con los responsables y capturarlos pues aseguran que este hecho no quedará impune. El gobernador Juvenal Díaz Mateus también se pronunció al respecto.

“Acompaño con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos en este momento de dolor. He ordenado acciones inmediatas para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables”, agregó el mandatario.