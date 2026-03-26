El gobernador denunció el uso de elementos artesanales para lanzar artefactos en Zaragoza

Bajo Cauca- Antioquia

Este miércoles se registraron nuevos disturbios en el Bajo Cauca en medio del denominado paro minero. En esta ocasión, la alteración al orden público también se reportó en Zaragoza, pero además de El Bagre . Donde el UDMO de nuevo tuvo que intervenir.

Fuentes de la zona le informaron a Caracol Radio que en la tarde de este miércoles fue saqueado uno de los dos almacenes de la cadena D1 ; el afectado es el que está ubicado en el sector de Playa Rica de El Bagre . Recalcan la cantidad de jóvenes, mujeres y hombres, en medio de la confrontación con las autoridades.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció mediante su cuenta de X que, en el municipio de Zaragoza, donde los disturbios se registraron en la entrada al pueblo en la vía nacional, las personas utilizaron elementos artesanales para lanzar objetos a la fuerza pública.

“Persistirá la presencia del UNDMO de la @PoliciaColombia y todo el uso de la fuerza legítima del Estado con apoyo de nuestro @COL_EJERCITO. Estos no son mineros ancestrales en busca de formalización: son bandidos que la @FiscaliaCol debe judicializar. ¿Cuál protesta pacífica? Unos pillos financiados por el crimen”.