El Bagre: Ya son 10 las I. E. sin clase presencial que tienen afectados a más de 13.600 menores

Bajo Cauca- Antioquia

Las alteraciones al orden público del martes en el municipio de El Bagre, por cuenta de varias personas que se enfrentaron a la policía y generaron zozobra en esa población del Bajo Cauca, tanto que el comercio cerró y a los menores debieron suspenderles las clases presenciales.

El martes, inicialmente, fueron 6 mil los menores afectados de cinco instituciones públicas que suspendieron las clases, pero ya este miércoles las autoridades locales decidieron suspender la jornada académica en todas las I. E. del municipio, incluida la ruralidad, 10 de estas públicas que suman 13.600 estudiantes y dos privadas.

“Se encuentran en modalidad semi-escolarizada. Esta modalidad se realiza para poder garantizar la seguridad y la integridad de los docentes y los estudiantes. Con los problemas actuales de orden público, también se están viendo afectados los estudiantes de los municipios de Caucasia y de Cáceres. No solamente se están afectando en su normalidad académica, sino en la alimentación escolar. El llamado es a que podamos retornar a esa normalidad académica”.

Por ahora se está haciendo el consolidado del número de estudiantes afectados en Caucasia y Cáceres, pero también se reporta que en Nechí hay 721 menores en semi-escolaridad y en Tarazá 128. Todos por la misma situación del paro minero.

Desde El Bagre, algunas personas han manifestado que les preocupa que muchas niñas, al parecer menores, están participando en las manifestaciones, incluso que estarían siendo enviadas desde otras poblaciones, aunque de la misma población también hay mujeres; esta una situación que está siendo investigada por las autoridades.