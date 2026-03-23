Capturan a dos hombres por robo masivo en bus del SITP en Kennedy

El caso de hurto masivo se registró en la noche del 22 de marzo, sobre la calle 41 sur, cuando dos delincuentes abordaron un vehículo alimentador del SITP y, mediante amenazas con arma de fuego y elementos cortopunzantes, intimidaron a los pasajeros para robar sus celulares, dinero y pertenencias.

De acuerdo con las autoridades, fueron las mismas víctimas quienes alertaron a los uniformados del sector, para que se activara un operativo inmediato en la zona. Este tipo de reacción, conocida como “plan candado”, busca cerrar posibles rutas de escape en cuestión de minutos.

La clave del procedimiento fue el rastreo en tiempo real de uno de los celulares hurtados, ya que los policías lograron ubicar a los sospechosos a pocos metros del lugar del asalto, interceptarlos y proceder con su captura.

Durante la requisa, a uno de los detenidos le fueron encontrados ocho teléfonos móviles, cuyo valor supera los $10 millones. Los dispositivos fueron incautados y posteriormente serán devueltos a sus propietarios tras el proceso de verificación.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y deberán responder por el delito de hurto calificado y agravado, una tipificación que implica penas más altas debido al uso de armas y a que el hecho ocurrió en transporte público.

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Cabe recordar que hay más de 20.000 casos reportados en lo corrido del 2026, con una disminución cercana al 2%, la percepción de inseguridad se mantiene alta, impulsada por hechos violentos como este.