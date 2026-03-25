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“Irán cree que plan de paz no es de buena fe”: exembajadora de Estados Unidos

Yael Lempert, exembajadora de Estados Unidos en Jordania y una mujer con más de 27 años de experiencia diplomática, dialogó con 6AM W acerca del plan de 15 puntos que le presentó EE.UU. a Irán para resolver la guerra en Medio Oriente.

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Lempert analizó la negativa de Irán de acceder al plan de EE.UU., asegurando que esos puntos reflejan el interés del país norteamericano para solucionar la guerra, pero no tiene en cuenta a la otra parte.

Asimismo, señaló que dicho plan “puede ser una pausa para luego retomar la guerra con más fuerza, por lo que desde Irán ya sospechan de la propuesta”.

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¿Cómo Irán puede creer de nuevo en la voluntad de EE.UU.?

“Es uno de los retos principales de las negociaciones. Irán no dudará en defender su tierra y creen que el plan de Estados Unidos no es de buena fe”, expresó.

Mediación de Pakistán

Destacó como “positivo” que otros estados traten de aportar para que se logre la conversación, aunque no ve probable que Irán quiera conversar porque ahora hay un régimen aún más restrictivo.

Guerra es impopular en EE.UU.

“Lo que vemos es una diferencia entre la meta estratégica de Israel y la de EE.UU. Para Israel es disminuir la amenaza del régimen iraní y es positivo el caos en ese país, pero para Estados Unidos eso no funciona”, indicó.

Afirmó que, cuando EE.UU. decida acabar con la operación, para Israel no hay camino que terminarla también.

Escuche la entrevista completa aquí: