Naciones Unidas nombra enviado especial para Oriente Medio para acabar la guerra

El diplomático Jean Arnault, quien tiene 30 años de experiencia en procesos de paz en los que se incluye Guatemala y Colombia, dirigirá todos los esfuerzos de la ONU en la región. (Foto: Cortesía Naciones Unidas)

El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó que la guerra contra Irán está “fuera de control” y nombró al diplomático francés Jean Arnault como su enviado personal para liderar el trabajo de la organización para acabar con el conflicto.

“Apenas unas horas después del estallido de la guerra en Oriente Medio, advertí de que los combates corrían el riesgo de desencadenar una reacción en cadena que nadie podría controlar. Más de tres semanas después, esta guerra está fuera de control”, declaró Guterres a los medios a las puertas del Consejo de Seguridad.

El secretario aseguró que el conflicto “ha traspasado los límites que ni siquiera los líderes creían imaginables” y advirtió de la oleada “creciente de sufrimiento humano” y de una crisis económica mundial “aún más profunda”.

Guterres, que según dijo ha mantenido contactos con varias personas de la región durante estos días, anunció el nombramiento de Arnault “para dirigir los esfuerzos de la ONU en relación con el conflicto y sus consecuencias”.

Arnault, experto en Paz

El diplomático francés lleva más de tres décadas trabajando en procesos de paz de la organización, ha sido el enviado especial del secretario en varios países en guerra y fue una pieza clave para el proceso de paz de Guatemala y la misión de la ONU en Colombia.

“Él actuará más directamente sobre el terreno, tal y como yo intento hacer desde Nueva York. Hará todo lo posible para apoyar todos los esfuerzos de mediación, todos los esfuerzos por la paz, y para mantenerte en contacto con todas las partes”, avanzó el secretario sobre el papel de Arnault.

La guerra debe detenerse

“Mi mensaje para Estados Unidos e Israel es que ya es hora de poner fin a la guerra, ya que el sufrimiento humano se agrava, las víctimas civiles se multiplican y el impacto económico mundial es cada vez más devastador. Mi mensaje para Irán es que deje de atacar a sus vecinos”, aseveró Guterres.

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El secretario recordó que “el Consejo de Seguridad ha condenado los ataques y ha exigido que cesen” así como ha defendido “los derechos y libertades de navegación en rutas marítimas críticas como el estrecho de Ormuz”.

“El sistema de las Naciones Unidas está profundamente comprometido con intentar minimizar las consecuencias de la guerra y la mejor manera de minimizar esas consecuencias es clara: poner fin a la guerra, de inmediato”.

Componente petrolero de la guerra

El estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica, está “cerrado únicamente a los enemigos”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi.

El paso, “desde nuestro punto de vista, no está completamente cerrado, está cerrado únicamente a los enemigos”, afirmó en la televisión estatal.

El canciller añadió que no hay “ninguna razón para dejar pasar los barcos” de los “enemigos y de sus aliados”. El ejército iraní ya ha “asegurado un paso seguro” a los barcos de los países amigos, subrayó.