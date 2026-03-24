Irán denuncia ataque contra central nuclear de Bushehr por parte de Estados Unidos e Israel

Según la autoridad atómica iraní, el impacto en la central nuclear de Bushehr no generó graves daños en la infraestructura ni dejó víctimas. (foto: Cortesía )

La agencia de energía atómica de Irán denunció que la central nuclear de Bushehr, en el sur del país, había sido alcanzada por un ataque que no causó daños, y acusó a Estados Unidos e Israel de ser los responsables.

“Mientras el enemigo estadounidense-sionista continúa con sus hostilidades (...), un proyectil impactó en el interior del recinto de la central de Bushehr”, informó la organización, al señalar que hasta el momento no se había registrado ningún “daño material o técnico, ni ninguna pérdida humana” y que las distintas áreas de la planta se encontraban intactas.

¿Estados Unidos negocia con Irán?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio están en marcha, y añadió que Teherán tiene “muchas ganas” de llegar a un acuerdo.

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“Estamos en negociaciones en este momento”, dijo Trump a los periodistas y explicó que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner participan en las conversaciones.

El mandatario agregó que Irán entregó un “regalo muy grande” relacionado con el petróleo y el gas que vale una cantidad de dinero enorme, sin dar detalles.

Pese a las negociaciones, siguen la guerra

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló en un comunicado, que mientras el presidente Donald Trump y sus negociadores “exploran esta nueva posibilidad diplomática, la operación Furia Épica continúa sin cesar para alcanzar los objetivos militares establecidos por el comandante en jefe y el Pentágono”.

Israel denuncia que ataques de Irán golpearon Líbano

“Tras una evaluación, y según las informaciones de las que dispone el ejército israelí, y en vista de los tiros que se habían efectuado hoy en dirección al Estado de Israel, un misil balístico lanzado por el régimen terrorista iraní cayó en Beirut”, dijo el ejército israelí en un comunicado, sin aportar más precisiones.

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Mujer israelí muerta por ataques desde Líbano

Una mujer de unos treinta años murió en el norte de Israel tras un lanzamiento de cohetes desde Líbano, donde las fuerzas israelíes se enfrentan a combatientes del movimiento islamista proiraní Hezbolá, indicaron los servicios de rescate de Israel.

Francia advierte de “nueva crisis petrolera”

La guerra en Oriente Medio está provocando una “nueva crisis petrolera” y si persiste “más allá de unas semanas” podría propagarse “más ampliamente a la economía y ser, en el fondo, de naturaleza más sistémica”, advirtió este martes el ministro de Economía francés, Roland Lescure.