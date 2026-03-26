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26 mar 2026 Actualizado 19:35

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Incendio en Cali: así quedó el asentamiento irregular donde más de 40 viviendas están destruidas

Más de 40 viviendas quedaron destruidas por las llamas y al menos cuatro heridos fueron valoradas por los bomberos

Marylin León

Cali

El pasado miércoles 25 de marzo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali informó que en la madrugada se registró un incendio estructural en el oriente de la ciudad.

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La emergencia fue reportada hacia las 2:30 A.M, en el asentamiento de desarrollo incompleto Nueva Esperanza, ubicado en el sector de Los Lagos, en el distrito de Aguablanca.

El organismo de socorro llegó al lugar con cuatro máquinas bombas, tres carrotanques, cuatro ambulancias y un vehículo de logística, para un total de 30 unidades, que lograron controlar la conflagración.

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Funcionarios de la Alcaldía de Cali acompañaron a las familias afectadas para garantizar la entrega de ayudas humanitarias en el momento pertinente.

Por el momento se desconocen las causas de la emergencia, que fue controlada poco después de las 3:35 a. m.; sin embargo, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer lo sucedido.

Fotos | Así quedó el lugar de la emergencia:

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Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

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