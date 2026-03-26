El Valle del Cauca recibirá siete de los soldados fallecidos en tragedia de Puerto Leguizamo

Según las autoridades doce equipos forenses avanzan en la identificación de las personas que fallecieron en el accidente el pasado lunes 23 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo) cuando la aeronave tipo C-130 Hércules, con matrícula FAC 1016 chocó causando la muerte de 69 hombres que viajaban en él, especialmente del Ejército Nacional.

De los 24 cuerpos identificados hasta el momento por Medicina Legal, siete serán trasladados al Valle, aunque no todos son oriundos del departamento, sus exequias se llevarán a cabo en este lugar por solicitud de sus familias.

Los soldados profesionales que serán sepultados en el Valle son Jhon Jairo Libreros Tarapuez, oriundo del corregimiento de Tenerife del municipio de Palmira; William Andrés Vélez Ortiz, oriundo del municipio de Buga; Luis Andrés Noreña Andica, oriundo del municipio de Calima el Darién, sus exequias serán en la vereda Jiguales; José Yefer Moreno Viveros, oriundo del municipio de Nóvita en el departamento del Chochó, pero sus exequias serán en el municipio de Cartago; Jeison Mena Hurtado, oriundo del municipio de Soacha del departamento de Cundinamarca, pero sus exequias serán en Palmira; Edier Enrique Obando Rengifo, oriundo de Bogotá, pero sus exequias serán en Cali y Giovanny Ocampo Tenorio, oriundo de Cali.