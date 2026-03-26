Cortes de agua y energía este jueves en Cali: estos son los barrios afectados
Mantenimiento en varios sectores de la ciudad
Este jueves 26 de marzo de 2026, EMCALI adelantará jornadas de modernización y mantenimiento en los sistemas de acueducto, energía y alcantarillado en distintos barrios de Cali, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio para los usuarios.
Acueducto
La Gerencia de Acueducto realizará cierres por optimización de redes en los siguientes sectores:
• Ciudad Pacífica – Condominio Arboral:
Calle 30A con carrera 121A y carrera 121A con calle 25.
• Jorge Isaacs (Comuna 4):
Calle 27 entre carreras 5 y 6A.
• Colseguros Andes (Comuna 10):
Calle 10 hasta la calle 13 entre carreras 29A1 y 32.
Suspensión del servicio: desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
Se dispondrá de carrotanque para abastecimiento de agua en las zonas afectadas.
Más información
Reparaciones de acueducto :
• Bueno Madrid – Calle 38 entre carrera 3AN y 4N
• Alfonso Bonilla Aragón – Calle 91 # 27-09
• Alto Jordán – Carrera 94 # 2B Bis Oeste 29
• Los Lagos – Carrera 26L # 72F-90
• Ulpiano Lloreda – Carrera 24 # 70-14
• Marroquín – Carrera 26M # 76-10
• El Porvenir – Calle 33 con carrera 5
Pendientes por reparación
• Colseguros – Calle 10 # 33-22
• Industrial – Carrera 8A con calle 28 / Carrera 11A # 27-01
• Nueva Floresta – Calle 70 # 26M2-28
• Aranjuez – Calle 17 # 23-35
• Evaristo García – Carrera 5N # 50A-34
• Siloé – Calle 7 Oeste con diagonal 50
Más información
Energía
Se realizará modernización de la red mediante instalación de cable ecológico:
• Circuito La Merced – Prados del Norte (Comuna 2):
Av. 3N entre calles 35AN y 38AN.
• Circuito La Base – Barrio La Base (Comuna 8):
Calle 59 entre carreras 12 y 12C.
Suspensión temporal del servicio: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Alcantarillado
• Mantenimiento del Canal Oriental: a la altura del barrio El Poblado.
• Limpieza de sumideros: en Ciudad Córdoba y El Morichal.
Estas labores hacen parte del plan de mantenimiento de EMCALI para optimizar la prestación de los servicios públicos en la ciudad.