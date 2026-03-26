Velatón en Cali en memoria de quienes perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo

La comunidad vallecaucana y las Fuerzas Militares se unieron en el Bulevar del Río, en memoria de los quienes perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo.

El Bulevar del Río, frente a la iglesia La Ermita, fue escenario este miércoles 25 de marzo de 2026, de un Velatón en memoria de quienes perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo y en agradecimiento a la solidaridad del pueblo colombiano.

Varios ciudadanos, junto a militares, participaron en este acto simbólico, que se suma a los tres días de duelo en Cali que decretó el alcalde Alejandro Eder y los dos días de luto que decretó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas.

El velatón de Cali, se suma a las velatones y actos simbólicos que se llevaron a cabo en Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Villavicencio, Pasto y Popayán, entre otras, como muestra de duelo y solidaridad con las familias de las víctimas.

En el velatón en Cali, se acondicionaron tripodes y velas con los nombres de los militares fallecidos en el accidente aéreo en Putumayo.