Velatón en Cali en memoria de quienes perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo
Varios de los militares fallecidos eran de Cali y el Valle del Cauca.
El Bulevar del Río, frente a la iglesia La Ermita, fue escenario este miércoles 25 de marzo de 2026, de un Velatón en memoria de quienes perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo y en agradecimiento a la solidaridad del pueblo colombiano.
Varios ciudadanos, junto a militares, participaron en este acto simbólico, que se suma a los tres días de duelo en Cali que decretó el alcalde Alejandro Eder y los dos días de luto que decretó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas.
El velatón de Cali, se suma a las velatones y actos simbólicos que se llevaron a cabo en Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Villavicencio, Pasto y Popayán, entre otras, como muestra de duelo y solidaridad con las familias de las víctimas.
En el velatón en Cali, se acondicionaron tripodes y velas con los nombres de los militares fallecidos en el accidente aéreo en Putumayo.
Juan Carlos Díaz
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...