España: Noelia recibió la eutanasia luego de 601 días de batalla judicial

La joven parapléjica murió en medio de un escándalo mediático en el que distintos sectores intentaron frenar la aplicación de la eutanasia. (Foto: Cortesía)

Noelia Castillo, la joven de 25 años que quedó parapléjica y cuya eutanasia fue autorizada por los expertos en España recibió finalmente la asistencia para morir este jueves 26 de marzo, luego de una larga batalla legal.

Noelia, como es conocida, falleció en el centro de Sant Pere de Ribes, a unos 40 km de Barcelona, en el que residía desde hace un tiempo.

El caso Noelia

El caso de la joven española generó el primer juicio en el país para definir sobre la muerte asistida de una paciente que ya contaba con todos los avales médicos para acceder a la eutanasia.

A lo largo de 20 meses, el proceso de eutanasia de Noelia obtuvo una serie de respaldos clave para la muerte asistida:

El aval de los 19 miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña

Autorización de dos juzgados de Barcelona

Autorización del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Autorización del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional

Autorización del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A pesar de tener todo el respaldo médico y judicial, el caso de Noelia resultó envuelto en un circo mediático y presiones de sectores de extrema derecha y Abogados Cristianos quienes interpusieron recursos para frenar el proceso de muerte digna.

Más casos en Europa

Tras más de dos años de batalla judicial, Libera, nombre ficticio de una italiana de 55 años que padecía esclerosis múltiple y había quedado tetrapléjica, murió el miércoles gracias a una maquina especial que pudo activar con los ojos y que le suministró el fármaco letal, ya que en Italia sólo existe la posibilidad del suicidio asistido.

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Su caso fue objeto de una batalla legal de dos años sobre si se debía recurrir al suicidio asistido, la práctica de administrar un fármaco letal en determinadas circunstancias, y sólo la semana pasada, Libera recibió autorización del tribunal de Florencia para realizar el procedimiento utilizando una máquina que el Consejo Nacional para la Investigación (CNR) había construido y probado específicamente para ella.

La construcción de la máquina era necesaria porque, de lo contrario, Libera no podría administrarse ella misma el fármaco letal y por tanto habría sido necesario que un tercera persona le administrarle el fármaco, lo que técnicamente habría sido una forma de eutanasia, práctica ilegal en Italia.

La máquina le permitía activar la inyección del fármaco letal mediante un puntero ocular conectado a una bomba de infusión; es decir, podía autoinyectarse el fármaco utilizando únicamente el movimiento de los ojos, explicaron desde la asociación Luca Coscioni, que se ocupa de defender la eutanasia y acompaña y asesora a las personas que han tomado esta decisión.

Países Bajos, pionero en la eutanasia

Países Bajos registró 10.341 casos de eutanasia en 2025, un 3,8% más que el año anterior y superando por primera vez el umbral del 6% del total de fallecimientos en el país, según publicaron las Comisiones Regionales de Control de la Eutanasia (RTE).

Además, las solicitudes de eutanasia motivadas por una enfermedad psiquiátrica bajaron un 21% en 2025, hasta 174 casos, frente a los 219 de 2024, y ninguno de ellos corresponde a menores de edad, lo que rompe la tendencia al alza registrada en años anteriores por casos de trastornos psiquiátricos.

Casi tres cuartas partes de los pacientes, el 74,7%, superaban los 70 años, y más del 85% del total de los 10.341 casos padecían enfermedades físicas graves, principalmente cáncer, trastornos del sistema nervioso, enfermedades pulmonares o afecciones cardiovasculares.

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El número de notificaciones de eutanasia en relación con la cifra total de fallecimientos el año pasado pasó del 5,8% al 6%.

En 499 casos la eutanasia se aplicó a pacientes con alguna forma de demencia y la comisión tramitó 11 expedientes relativos a personas que habían perdido la capacidad de formular su solicitud en el momento de practicarles la eutanasia, que se llevó a cabo amparada por una declaración anticipada de voluntad.

Un adolescente de entre 12 y 18 años figura entre los fallecidos. La legislación neerlandesa permite desde 2023 la eutanasia a menores de esa franja de edad bajo condiciones estrictas.