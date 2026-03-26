“Es un acto de amor”: esposa de paciente con cáncer sometido a la eutanasia

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Muy comentado ha sido el caso de Noelia Castillo, una joven española de 25 años que quedó parapléjica y batalló legalmente para recibir la eutanasia.

A pesar de no haber contado con el respaldo de sus padres, el día de hoy a la mujer será sometida al procedimiento luego de un extenso proceso.

A propósito de lo anterior, 6AM W abrió un espacio para conocer la posición de los oyentes respecto a esta medida que responde al derecho constitucional de tener una muerte digna.

En el marco de esta actividad, se conocieron varios testimonios, como el de Myriam Ruby Martínez, quien relató cómo vivió el proceso de Enrique Palacios, su esposo.

Palacios fue diagnosticado con cáncer en el hígado, haciendo metástasis en el páncreas, una enfermedad con la que luchó durante aproximadamente 20 años.

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“Yo no estuve de acuerdo con la decisión porque pienso que Dios da la vida, Dios la quita, pero es muy difícil para uno como familiar ver a una persona sufrir, con dolores, sin poder comer nada y con un estado emocional complejo”, expresó.

Myriam contó que Enrique, a quien se le deterioró considerablemente su salud en los últimos 9 meses, hizo la solicitud para recibir la eutanasia ante su EPS en el mes de noviembre y en menos de una semana, recibió la aprobación.

Aunque la decisión fue de su esposo y ella no estuvo de acuerdo en un principio, dijo que es la mejor alternativa para un paciente que padezca una enfermedad irreversible.

“La familia da su consentimiento porque es una acto de amor con el paciente [...] finalmente terminamos aceptando el procedimiento que se realizó en febrero”, puntualizó Myriam, quie