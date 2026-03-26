Duro golpe contra el narcotráfico en Cundinamarca: cayeron más de 16 mil dosis de estupefacientes
Con esta incautación salen de las calles más de 16 mil dosis de marihuana, avaluada aproximadamente en 120 millones de pesos.
En las últimas horas en un puesto de control en la vía Bogotá – Villavicencio en el peaje El Naranjal, jurisdicción del municipio de Guayabetal, uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte logran la incautación de 16 mil dosis de marihuana.
Los uniformados hacen el pare a una grúa la cual transportaba un vehículo siniestrado.
De acuerdo al reporte oficial, “al notar la actitud nerviosa del conductor y su acompañante, de inmediato los policías proceden a verificar los dos automotores, hallando en el interior del automóvil 79 paquetes envueltos en plástico negro y con un olor característico que se asemeja la marihuana, técnicos de criminalística realizaron la prueba PIPH dando positivo para el estupefaciente”.
El producto venía del departamento del Valle del Cauca y su destino final era el Meta.
La droga estaba oculta en un vehículo siniestrado para justificar su transporte en plataforma, ocultándola en dobles fondos o estructuras internas del chasis.
De inmediato los uniformados inmovilizaron los dos vehículos, capturó las tres personas e incautó el estupefaciente, estos fueron dejados a disposición de la autoridad competente en la ciudad de Villavicencio.
Uno de los tres capturados registra antecedentes judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....