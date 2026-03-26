Duro golpe contra el narcotráfico en Cundinamarca: cayeron más de 16 mil dosis de estupefacientes

En las últimas horas en un puesto de control en la vía Bogotá – Villavicencio en el peaje El Naranjal, jurisdicción del municipio de Guayabetal, uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte logran la incautación de 16 mil dosis de marihuana.

Los uniformados hacen el pare a una grúa la cual transportaba un vehículo siniestrado.

De acuerdo al reporte oficial, “al notar la actitud nerviosa del conductor y su acompañante, de inmediato los policías proceden a verificar los dos automotores, hallando en el interior del automóvil 79 paquetes envueltos en plástico negro y con un olor característico que se asemeja la marihuana, técnicos de criminalística realizaron la prueba PIPH dando positivo para el estupefaciente”.

El producto venía del departamento del Valle del Cauca y su destino final era el Meta.

La droga estaba oculta en un vehículo siniestrado para justificar su transporte en plataforma, ocultándola en dobles fondos o estructuras internas del chasis.

De inmediato los uniformados inmovilizaron los dos vehículos, capturó las tres personas e incautó el estupefaciente, estos fueron dejados a disposición de la autoridad competente en la ciudad de Villavicencio.

Uno de los tres capturados registra antecedentes judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente.