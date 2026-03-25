Megaoperativos en Bogotá: capturaron a 40 personas e incautaron 300 kg de estupefacientes

En la última semana la Policía Metropolitana de Bogotá realizó distintos megaoperativos en varias localidades de la ciudad en los que logró capturar a 40 personas, de esos 27 con orden judicial y 16 cometiendo el delito en flagrancia.

¿Quiénes son los capturados?

Se destaca la captura de tres mujeres que serían al parecer las responsables del homicidio de un vecino en medio de una riña en la localidad de Ciudad Bolívar. El hecho habría ocurrido el pasado 25 de diciembre de 2025.

En la localidad de Engativá también fue capturado un hombre que traficaba armas de Indumil para el grupo criminal ‘Indigos’.

Incautación de estupefacientes y desmantelamiento de centro microtráfico

Un expendio de microtráfico fue desmantelado en el centro de Bogotá en el que también se halló a alias ‘Mosco’, integrante de una banda criminal.

Además en un hallanamiento a una vivienda, las autoridades encontraron 3.800 dosis de estupefacientes con dinero en efectivo al parecer por ventas criminales y cuadernos con registros contables.