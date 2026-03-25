En flagrancia fue capturado un hombre tras agredir a su pareja dentro de un apartamento en Fontibón

En las últimas horas, uniformados de la Estación de Policía Fontibón, lograron la captura de un hombre de 24 años por el delito de violencia intrafamiliar.

Puede leer: Feminicidios y violencia contra mujeres: 28 casos en enero de 2026, alerta la Defensoría

La captura se llevó a cabo en el barrio Recodo, en un sector residencial, luego de que la central de radio fuera alertada sobre una pelea entre una pareja. De manera inmediata, la patrulla se desplazó al lugar, donde, al ingresar, escucharon voces de auxilio provenientes de una habitación.

Le puede interesar: Aumentan los casos de violencia intrafamiliar y de género en Bogotá

Al verificar la situación, evidenciaron a una mujer de 21 años, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su compañero sentimental.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial para su valoración médica, mientras que el presunto agresor fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Cifras de violencia intrafamiliar en Bogotá

A propósito de los hechos de violencia en la ciudad, el concejal por la Alianza Verde, Julián Sastoque reveló cifras asegurando que Bogotá atraviesa la peor crisis por violencia intrafamiliar en la historia.

Según el cabildante, entre enero y febrero de 2026 se presentaron 8.999 casos de violencia intrafamiliar, un promedio de 152 diarios, más de 6 cada hora. Esta cifra representa un aumento de 37% frente al mismo periodo de 2025. El 70.4% de las víctimas son mujeres. Las víctimas menores de edad aumentaron en más de 80% en 2026.