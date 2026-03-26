Capturan a motoladrón, usaba identidad falsa y era buscado por homicidio

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de un hombre de 24 años por los delitos de hurto y lesiones personales en la localidad de Barrios Unidos.

Los hechos se registraron en el barrio La Castellana, donde uniformados que realizaban labores de patrullaje atendieron un llamado de la comunidad. Al llegar al lugar, observaron a dos personas forcejeando, una de ellas portando un arma cortopunzante.

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Tras un registro al presunto agresor se le halló un celular que había sido hurtado momentos antes. La víctima manifestó que el capturado lo intimidó, lo despojó de su equipo móvil y le ocasionó una lesión al intentar defenderse.

Durante el procedimiento, el hombre se identificó con un documento falso. Sin embargo, al verificar su identidad, las autoridades encontraron que tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio.

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El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con la motocicleta en la que se transportaba, la cual fue inmovilizada.

Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario y el celular, avaluado en 4 millones de pesos, fue recuperado.