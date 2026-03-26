¿Dónde se va la luz este jueves 26 de marzo en Barranquilla?: entérese aquí

La empresa Air-e Intervenida informó que este jueves 26 de marzo adelantará obras eléctricas en el barrio El Recreo, en Barranquilla.

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Las labores se ejecutarán entre las 8:35 de la mañana y las 5:25 de la tarde, e incluyen el cambio de crucetas y el refuerzo de líneas de media tensión.

Sectores sin energía

Durante estas maniobras, se suspenderá el suministro de energía en la carrera 37, entre calles 51 y 51B. De igual forma, en el barrio La Chinita se realizarán trabajos de cambio de redes entre las 9:10 de la mañana y las 4:30 de la tarde, afectando a los usuarios ubicados entre las calles 5A y 15, entre las carreras 12 y 14.

Recomendaciones a usuarios

La empresa señaló que estos trabajos buscan mejorar la calidad del servicio en la ciudad e invitó a la comunidad a tomar las medidas necesarias durante los horarios de suspensión.

Air-e Intervenida continúa con su plan de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica en Barranquilla. Para resolver inquietudes o reportar novedades, los usuarios pueden comunicarse a la línea 115 o ingresar al portal web www.air-e.com, donde encontrarán más información sobre estas y otras intervenciones programadas.