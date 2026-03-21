ATENCIÓN: Cortes de luz programados este domingo en el norte de Barranquilla y Puerto Colombia

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Este domingo 22 de marzo se realizarán interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en el municipio de Puerto Colombia y varios sectores del norte de Barranquilla, debido a trabajos de mantenimiento en las redes.

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Las labores incluyen lavado de aisladores y poda de ramas cercanas a la infraestructura eléctrica, lo que obligará a ejecutar maniobras técnicas en distintos circuitos para garantizar la seguridad y continuidad del servicio a largo plazo.

De acuerdo con la programación, los cortes se llevarán a cabo en dos franjas principales durante la madrugada, entre las 2:00 a. m. y las 4:00 a. m., afectando varios circuitos denominados Puerta de Oro y Nueva Barranquilla.

En el circuito Puerta de Oro 1, la suspensión impactará sectores de Puerto Colombia como Altos de Pradomar y la carrera 46 desde el kilómetro 10 hasta Pradomar.

Por su parte, el circuito Puerta de Oro 2 dejará sin energía a zonas como Lagos del Caujaral, Country Club Villa y sectores de la urbanización La Playa, además de fincas cercanas a la carretera antigua a Puerto Colombia.

En el circuito Puerta de Oro 3, los cortes afectarán sectores como Salgar, Sabanilla, Punta Roca, Villa Magola y El Acantilado, así como tramos de la vía a Puerto Colombia y zonas residenciales cercanas.

El circuito Puerta de Oro 4 contempla interrupciones en áreas de la vía al mar, incluyendo sectores cercanos al Colegio Liceo Campestre, el Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe y la Alcaldía de Puerto Colombia.

Asimismo, el circuito Puerta de Oro 5 impactará la carrera 46 entre los kilómetros 2 y 13.

Barrios del norte de Barranquilla afectados

En Barranquilla, el circuito Nueva Barranquilla 5 dejará sin energía a sectores de Villa Campestre, específicamente entre las calles 130 y 135 y carreras 51B a 57.

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El circuito Nueva Barranquilla 8 afectará el sector de Villa Santos, entre las calles 100 y 110 y carreras 46 a 50.

Adicionalmente, el circuito América Norte tendrá interrupciones en dos horarios: de 5:30 a. m. a 6:00 a. m. y de 2:00 p. m. a 2:30 p. m. Este corte impactará barrios como La Campiña, Alto Prado, San Vicente, Granadillo, América y Tabor.

Maniobras en subestación Juan Mina

De manera complementaria, se realizarán trabajos en la subestación Juan Mina para el traslado de cargas, lo que generará cortes en distintos horarios durante la mañana.

Entre las 8:00 a. m. y las 8:52 a. m., se suspenderá el servicio en la carrera 38 entre calles 100 y 120, así como en sectores rurales y fincas aledañas a la vía Juan Mina.

Posteriormente, entre las 8:52 a. m. y las 9:23 a. m., las interrupciones afectarán sectores de La Pradera y tramos de la vía a Juan Mina, incluyendo áreas entre las calles 111 y 129, y zonas específicas entre los kilómetros 5 y 6.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar las medidas necesarias para mitigar posibles afectaciones durante los periodos de suspensión del servicio.