¡Atención! ¿Dónde habrá cortes de energía este martes en Barranquilla y municipios del Atlántico?

Este martes 23 de marzo, técnicos de Air-e Intervenida realizarán trabajos en varias zonas de Barranquilla que afectarán temporalmente el suministro de energía.

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Entre las 8:13 a.m. y las 3:55 p.m., se reforzará la línea de media tensión en el barrio El Prado (calle 64 entre carreras 50 y 53). Además, entre las 8:35 a.m. y 5:20 p.m., se intervendrá la red de distribución en Los Olivos II (carreras 22 y 23 con calle 112D).

Poda y mantenimiento en Suan y Santa Lucía

En los municipios de Suan y Santa Lucía, se realizarán labores de poda en el circuito Suan para retirar ramas que entran en contacto con las líneas eléctricas. Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 a.m. y las 5:30 p.m., y el suministro se suspenderá temporalmente en zonas urbanas y rurales de Suan, Santa Lucía y el corregimiento de Algodonal.

En la línea 5124, que abastece el sector Las Compuertas de Santa Lucía (vía Santa Rosa), el servicio se interrumpirá entre las 8:05 a.m. y las 3:00 p.m. Mientras tanto, en Aguada de Pablo (Sabanalarga), se adecuará un punto de conexión entre las calles 1B a la 4 y las carreras 2 a la 4B, de 9:05 a.m. a 4:40 p.m.

Trabajos en el circuito Saco

En el circuito Saco se cambiarán crucetas y se realizarán labores de poda entre las 8:45 a.m. y las 4:00 p.m., afectando el suministro en el corregimiento de El Cerito, desde el kilómetro 8 hasta la vía a Bocatocino, incluyendo la carretera a Alto Cerrito en el kilómetro 7.