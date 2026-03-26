Dos hermanos gemelos extranjeros fueron capturados presuntamente por hurto en El Poblado

Medellín

La Policía Nacional en articulación con la Alcaldía de Medellín, realizaron la captura de dos hombres que se movilizaban en una moto que aparentemente tenía la placa alterada.

De acuerdo con las autoridades, los uniformados observaron una actitud sospechosa por parte de los individuos y les ordenaron detenerse, señal que fue desatendida; en ese momento, los uniformados desataron el “plan candado” que consiste en cerrar perímetros viales y urbanos rápidamente, logrando persuadir a los sospechosos.

“Y ahí es donde entonces logran detener a estas personas, incautan la motocicleta, incautan un arma de fuego y también los capturan a estos dos sujetos gemelos y venezolanos. Estos tipos, por lo que se pudo establecer, ya estaban haciendo algunas rutas que son tradicionales para marcar a sus víctimas. Muy seguramente iban a cometer hurtos”, señaló el Secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Luego de la interceptación, se realizó un registro a persona, hallando así, un arma de menor letalidad en poder del parrillero, también se pudo establecer que la placa del vehículo en el que se movilizaban estas dos personas, estaba alterada mediante un adhesivo para modificar uno de sus caracteres.

Estas personas están a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria.