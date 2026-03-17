Contraloría de Bogotá pone la lupa recursos invertidos en dos proyectos en Ciudad Bolívar

La Contraloría de Bogotá anunció la apertura de una actuación de control fiscal sobre el proyecto del salón comunal Juan Pablo II, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, ante la existencia de alertas relacionadas con la ejecución de recursos públicos que podrían configurar un presunto detrimento patrimonial cercano a los $800 millones.

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“El control fiscal no puede quedarse en los escritorios ni limitarse a informes técnicos o expedientes. Debe conectarse con la realidad de las comunidades y llegar a las localidades. Con esta estrategia queremos escuchar a la ciudadanía, recoger sus preocupaciones sobre el uso de los recursos públicos y fortalecer el control social, porque la vigilancia de lo público es una tarea que debemos construir entre todos”, dijo el contralor Juan Camilo Zuluaga.

Durante la visita a la localidad 19 de la capital, el equipo de la Contraloría realizó, igualmente, un recorrido por la obra del Colegio Distrital San Francisco – Sede B, que ya se encontraba en la lupa del organismo de control, y cuyo valor supera los $21 mil millones, cifra que contempla una posible adición por $2.200 millones.

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De acuerdo con la Contraloría, este proyecto, cuya fecha de entrega estaba prevista en principio para 2023, registra un retraso significativo y una suspensión por incumplimiento del primer contratista, que originó no solo un nuevo proceso contractual para finalizar la obra (que actualmente se encuentra en ejecución), sino un hallazgo fiscal por más de $1.200 millones. Ante esta situación, la entidad anunció que abrirá, igualmente, una nueva actuación de control fiscal.