Contraloría encontró irregularidades en el mantenimiento de las cámaras de videovigilancia en Bogotá

Bogotá D.C

L a Contraloría Distrital halló irregularidades por $2.274 millones de pesos en los pagos para el mantenimiento de las cámaras de videovigilancia en Bogotá.

Estos hallazgos tienen que ver principalmente con servicios de mantenimiento que no prestó directamente el contratista de la Secretaría de Seguridad, sino que escaló las actividades a terceros como Enel Codensa o la ETB para que solucionaran.

Sin embargo, el contratista cobró por esos servicios que no prestó directamente y la Secretaría de Seguridad aprobó los pagos.

“La Contraloría de Bogotá encontró que esta situación, que es a todas luces irregular, ocurrió en al menos 1.034 visitas de mantenimiento correctivo que hizo el contratista, las cuales, según las cláusulas del contrato, hacían parte de los denominados diagnósticos fallidos, los cuales no debieron haberse facturado por el contratista, pero mucho menos haberse pagado por parte de la Secretaría de Seguridad”, aseguró el contralor distrital, Julián Mauricio Ruiz.

De acuerdo Ruiz, todos estos hallazgos fueron remitidos a la Dirección de Responsabilidad Fiscal para que se determinen los responsables y se recuperen los recursos de la ciudad.