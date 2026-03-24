Exigen protección de la vía Panamericana en su totalidad en el Cauca

Popayán - Cauca

La Cámara de Comercio del Cauca, exigió al Gobierno Nacional proteger totalmente la Panamericana antes de Semana Santa tras los reiterados eventos terroristas y asaltos que afectan la percepción de seguridad.

La presidente ejecutiva de la entidad, Ana Fernanda Muñoz reconoció la presencia de vehículos blindados del Ejército Nacional entre Popayán y Santander de Quilichao, hacia el norte de la región; pero explicó que hay desprotección en el tramo del sur tras los atentados de El Bordo y Timbío y nuevos hurtos.

“Además del reciente atentado en Timbío, hace 15 días se registró otro en sobre la vía Panamericana cerca de El Bordo. Necesitamos como departamento que verdaderamente el corredor internacional se proteja en su totalidad”, dijo Muñoz.

En el sector se activó un área prepara con explosivos al paso de un vehículo militar blindado dejando a un soldado muerto y varios heridos. Además, un furgón que transportaba motocicletas y un automotor que movilizaba una carga de arroz fueron hurtados.

De acuerdo con la directiva, esto genera una grave afectación teniendo en cuenta que en la Semana Santa la mayoría de los turistas que vienen del eje cafetero, del Valle del Cauca y del Ecuador lo hacen por tierra.

“Este tipo de situaciones lo primero que hace es afectar la percepción de seguridad del departamento y para el turismo eso es muy importante, porque podría incidir en su llegada, y tenemos muchas personas que dependen de los visitantes que arriban en el marco de la Semana Santa”, recalcó.

La directiva pidió al Gobierno nacional que la seguridad se sienta también hacia el sur, y que las autoridades no se olviden del Cauca ni de la vía Panamericana considerada la columna vertebral del país.