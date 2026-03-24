Solidaridad en el Cauca tras la tragedia aérea en el Putumayo

Popayán, Cauca. Diferentes autoridades del Cauca expresaron su solidaridad tras el accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana, en la que se movilizaban 127 personas, se precipitó a tierra.

Una de las primeras reacciones fue la de la Personería Municipal de Popayán, que manifestó su profundo sentimiento de condolencias y señaló que este hecho enluta no solo a las familias de las víctimas, sino a todo el país.

“Expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y acompañamiento a las familias, elevando un mensaje de fortaleza y esperanza en estos momentos de profunda tristeza”, indicó la entidad.

La Gobernación del Cauca también envió un mensaje de respaldo a las familias de quienes perdieron la vida y al personal herido, además de reconocer la labor de las Fuerzas Militares y los organismos de socorro que atienden la emergencia.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias con las familias de las víctimas y acompañamos con esperanza la recuperación de los soldados heridos”, señaló el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán.

Entre las víctimas se encuentra el soldado profesional caucano Eyder Yobany Dizu Morano, oriundo de la vereda Nazareth, en el territorio ancestral de Pitayó.

La autoridad tradicional Nasa expresó su profundo dolor por la pérdida y destacó su entrega y servicio en cumplimiento del deber. “Hoy el territorio de Pitayó inclina su cabeza en señal de respeto y gratitud. Su sacrificio es un testimonio de compromiso que nuestra comunidad no olvidará”.

Asimismo, destacaron la solidaridad de la comunidad de Puerto Leguízamo y la rápida reacción en medio de la emergencia.