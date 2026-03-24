Se hacía pasar por “limpiavidrios” en la Calle 80 y en realidad era un delincuente: fue capturado

Los movimientos sospechosos de un limpiavidrios, ubicado en un semáforo de la Calle 80, encendieron las alertas en un punto priorizado por denuncias de conductores víctimas de robo.

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De acuerdo con el registro de las cámaras, el hombre caminaba entre los vehículos, intentando pasar desapercibido. Sin embargo, el seguimiento en tiempo real permitió evidenciar que su comportamiento no era habitual. En cuestión de segundos, el operador dio aviso a la Policía y entregó su ubicación exacta junto con una descripción detallada.

Con esta información, los uniformados de la Policía llegaron al lugar, verificaron sus antecedentes y confirmaron que tenía una orden judicial vigente por hurto agravado y calificado.

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De inmediato, fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente.

“Con más tecnología y capacidades en terreno estamos atacando a los delincuentes que afectan la seguridad en la ciudad. No vamos a parar en la lucha contra los criminales”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

En Engativá, hay 542 cámaras instaladas que permiten fortalecer la capacidad de monitoreo y respuesta frente a hechos delictivos.