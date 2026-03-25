Motores incautados, establecimientos sellamientos y capturados: así fue el operativo en Los Mártires

Más de 300 integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la Seccional de Investigación Criminal intervinieron el sector de La Estanzuela, en la localidad de Los Mártires para realizar una megatoma contra la comercialización ilegal de autopartes y el expendio de drogas en esta zona de la ciudad.

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En medio del operativo, se identificaron tres motores con irregularidades en sus sistemas de identificación. Los números de serie presentaban señales de adulteración, “como desgaste no uniforme, regrabado con plantilla y aplicación de sustancias químicas para borrar la marcación original”.

De acuerdo con la información, al aplicar técnicas forenses como reactivos químicos y luz especializada, los peritos evidenciaron que los sistemas de identificación originales habían sido suprimidos y reemplazados, lo que impide establecer con certeza la procedencia legal de estas piezas y su posible vinculación con carros robados.

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Por estos hechos, las autoridades incautaron los motores y capturaron al responsable de uno de los establecimientos, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía y trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata por el presunto delito de falsedad marcaria.

“Detrás de la venta ilegal de autopartes hay estructuras que se lucran del hurto de vehículos. Con estos operativos no solo cerramos esos mercados ilegales, sino que protegemos a los ciudadanos y evitamos que más personas sean víctimas de este delito”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

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Adicionalmente, dos establecimientos comerciales fueron sancionados con la suspensión temporal de su actividad económica por 10 días, al encontrarse en su interior mercancía sin la documentación que acreditara su legal procedencia

Afectación al microtráfico en Los Mártires

Sumado a esto, se incautaron más de 120 dosis de sustancias psicoactivas que, al parecer, estaban listas para su comercialización en la zona.

De igual manera, la Policía incautó cuatro equipos móviles que presentaban alteraciones en su número IMEI.