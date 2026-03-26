Así se cotiza el dólar en Colombia HOY 26 de marzo de 2026: Continúan los precios a la baja

A la derecha, imagen ilustrativa de dólares esparcidos alrededor. A la izquierda, imagen traslúcida de la bandera de Colombia (Crédito: Getty Images)

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha anunciado el precio para el comercio de dólares en el país durante este último jueves de marzo de 2026, cerca al cierre de la semana.

La entidad menciona que, cuando la tasa de cambio baja, se habla de un fortalecimiento del peso, lo que significa que la moneda colombiana gana valor y se necesita menos monedas para comprar un dólar.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 26 de marzo de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en $3.688,46 pesos (COP) para este jueves 26 de marzo de 2026. Esto representa una tendencia a la baja, pues desde hace unos días lleva manejándose una depreciación leve (ayer se cotizó en $3.700,67 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,630 pesos por compra y 3,730 pesos por venta.

: 3,630 pesos por compra y 3,730 pesos por venta. Medellín: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cali: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,650 pesos por compra y 3,690 pesos por venta.

3,650 pesos por compra y 3,690 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Qué determina actualmente el precio del dólar en Colombia?

Durante enero de este año, la inflación en el país tuvo un aumento aproximado del 1.8%, que podría explicarse teniendo en cuenta:

Esto significó el cuarto aumento más grande de esta cifra en el siglo XXI (la estadística solo toma en cuenta los aumentos de cada enero) y fija la estadística final de inflación acumulada del 5.35%.

Bajo este contexto, el Banco de la República anunció el incremento de las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 10.25%. El objetivo de esta medida es mantener la inflación del peso cercana a un promedio económico estable (en torno al 3% anual, con un rango de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o abajo).

El comportamiento del dólar a futuro estará intrínsecamente marcado por las tensiones internacionales que están afectando la economía mundial, pues, por ejemplo, el petróleo y sus derivados están teniendo aumentos significativos debido a la guerra que está librando Estados Unidos e Israel con Irán y Líbano, principalmente. El cierre del estrecho de Ormuz es uno de los principales detonantes de este problema comercial y por medio de esto se especula con las divisas.

Mauricio Acevedo, estratega de divisas de Corficolombiana, aseguró al diario La República que “Cuando hay miedos, el dólar se fortalece y se dispara; cuando hay tranquilidad, se debilita”, lo que explicaría una estabilidad cambiaria que se acerca a precios alrededor de los 3.650 COP, pues hay intención de Estados Unidos por mediar acuerdos de paz.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.