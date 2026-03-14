Vacunas contra el sarampión se están acabando en Bogotá: se prioriza inmunización de viajeros

Bogotá prioriza la vacunación contra el sarampión para viajeros en El Dorado y las terminales

Hay alerta en Bogotá por el sarampión, luego de que hace un mes se detectara un caso. Desde ese momento, la Secretaría de Salud activó todos los protocolos para fortalecer el proceso de vacunación y evitar contagios en la capital del país, teniendo en cuenta que el virus es altamente contagioso.

Sin embargo, en las últimas horas la Secretaría de Salud de Bogotá informó que las vacunas en la capital del país se están agotando, por lo que inició una estrategia de inmunización para priorizar la vacunación de viajeros internacionales y garantizar la realización de cercos epidemiológicos.

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“Ante la limitada disponibilidad de dosis, decidimos concentrar temporalmente la vacunación de viajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado y en las terminales de transporte Salitre y Satélite del Sur mientras se restablece el suministro de biológicos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social”, dijo Gerson Bermont, secretario distrital de Salud.

Bogotá tiene solo 5.000 dosis disponibles

El secretario también alertó que Bogotá cuenta con 5.000 dosis disponibles de la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola, una cantidad insuficiente para mantener la vacunación en los más de 200 puntos que habían sido habilitados como parte de la estrategia ampliada.

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Estas dosis se utilizan principalmente para proteger al talento humano en salud, realizar cercos vacunales ante casos sospechosos y vacunar a viajeros internacionales. Según el secretario, el 20 de febrero el Distrito solicitó al Ministerio de Salud 50.000 nuevas dosis para proteger a la población, pero hasta el momento no han sido asignadas.

Cabe mencionar que la ciudad ha tenido un aumento significativo en la demanda de esta vacuna. Durante el primer trimestre de 2025 se administraron 7.995 dosis de la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola, mientras que a corte de marzo de 2026 un total de 22.064, lo que representa un incremento del 275 %.

¿Cuántos casos de sarampión se han reportado en Bogotá?

En Bogotá ya se han reportado tres casos de sarampión importados, por esta razón la ciudad mantiene activa la alerta epidemiológica. Además, la Secretaría de Salud informa que las personas que viajen al exterior deben vacunarse al menos 15 días antes del viaje, tiempo necesario para que se desarrolle la protección contra el virus.

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Asimismo, hace un llamado a las familias para revisar el carné de vacunación de los niños menores de 10 años y verificar que cuenten con las dos dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. La protección es fundamental ante el mayor riesgo de complicaciones.

“La Secretaría Distrital de Salud reitera que continuará fortaleciendo las acciones del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante la introducción del virus del sarampión, con el fin de prevenir la transmisión del virus y proteger la salud de los habitantes de la capital”, dice la entidad.