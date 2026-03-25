No acepto bajo ninguna circunstancia una incursión extranjera en Colombia: Abelardo De La Espriella

Abelardo De La Espriella estuvo en Dos Puntos de Caracol Radio explicando sus propuestas y visión política de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

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El candidato expresó su opinión frente a diferentes sucesos de coyuntura en la política tanto nacional como internacional. A De La Espriella se le preguntó por su posición frente a las propuestas de intervención militar de Donald Trump en países de la región, como México.

¿Qué dijo Abelardo De La Espriella sobre las intervenciones de Estados Unidos?

El candidato presidencial Abelardo De a Espriella afirmó de manera tajante que está en contra de las intervenciones militares de Estados Unidos o cualquier otro país en territorios “soberanos” y “democráticos”.

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“No estoy de acuerdo, y se lo he manifestado a varios importantes miembros del gobierno estadounidense. Yo no acepto bajo ninguna circunstancia una incursión extranjera en Colombia”, expresó.

El jurista señaló que se encuentra, más bien, a favor de un esquema de cooperación con Estados Unidos que permita participar, de forma conjunta, en la lucha contra el narcotráfico.

“Lo que propongo es una fuerza multinacional para combatir un enemigo común a EE. UU., Europa y el resto del mundo, que es el narcoterrorismo. Eso lo podemos hacer de manera coordinada con dirección en Colombia. Pero yo no acepto ninguna incursión aérea ni terrestre en territorio colombiano bajo ninguna circunstancia", añadió el candidato.

“Nosotros tenemos nuestra autonomía, nuestra soberanía y eso tiene que ser respetado”, sentenció De La Espriella.

¿Apoya la intervención de Estados Unidos en Venezuela?

Aunque Abelardo De La Espriella sentó una postura contraria a las intervenciones militares de Estados Unidos, el candidato calificó lo hecho en Venezuela como una excepción, dadas las circunstancias políticas en dicho país.

“Eso es diferente. Porque es que allá no había nada, había una tiranía con un bandido narcoterrorista que tenía una solicitud de una corte en Nueva York”, declaró.

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