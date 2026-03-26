No hago la política de siempre: de la Espriella descarta apoyo de conservadores y Cambio Radical

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló en los micrófonos de la sección Sin Anestesia, de la Luciérnaga, y se refirió a su panorama político en el que reafirmó su intención de no hacer alianzas de cara a la primera vuelta de las elecciones del 31 de mayo.

¿Hará alianzas con otros partidos políticos?

De la Espriella explicó, entre otras que no hará alianzas porque no está manejando un estilo político del tradicional en Colombia y, además, porque su alianza es, según aseguró, con el pueblo.

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“Yo no vine a hacer la política de siempre, yo vine a hacer una política diferente. Yo creo que en todos los partidos hay gente buena, en la militancia, en las directivas de los partidos, ni más faltaba, pero hay otra gente que se le ha entregado al Gobierno Petro. Entonces yo no puedo recibir el rótulo de un partido en donde hay personas que han sido cómplices del Gobierno Petro en la destrucción de Colombia, no lo voy a hacer”, dijo.

Y agregó: “Yo he llegado aquí sin estructura política, con un movimiento popular que se llama Defensores de la Patria, con el fervor del pueblo colombiano, entonces ¿por qué voy a cambiar de rumbo si yo quiero hacer las cosas diferentes? Ya yo hice la alianza que tenía que hacer, que es con el pueblo colombiano".

¿Y Paloma Valencia?

En la conversación, de la Espriella también aseguró que no hará alianza con Paloma Valencia, por lo menos para la primera vuelta, pues aseguró que él y Cepeda irán a segunda vuelta.

“La espero acá en segunda vuelta. La política es polarización, es un mercado libre, hay que dejar que la gente escoja. Cepeda no tiene los votos para ganar en primera, yo voy a pasar con Cepeda a segunda y lo voy a derrotar, punto, y para eso no necesitamos hacer alianzas politiqueras ahora, no, la alianza mía es con el pueblo colombiano y ya la hice”, enfatizó.

“A mí nadie me pone la rienda ni me dice lo que tengo que hacer”

Por otro lado, el candidato aseveró que va solo a primera vuelta porque nadie le dice qué hacer o qué no hacer.

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“El pueblo no es tonto como los políticos piensan. El pueblo tiene más visión de lo que mucha gente pueda pensar y yo estoy seguro de que van a votar por el tigre, porque yo soy un tipo independiente en lo político, en lo económico. No pertenezco a la rosca politiquera de siempre. No me financian los grandes capitales, no tengo dueños. A mí nadie me pone la rienda ni me dice lo que tengo que hacer. Yo vine aquí a hacer lo que le conviene el pueblo colombiano por encima de los que siempre que se han beneficiado del Estado, de los negocios del Estado y que creen que esta vaina es un feudo”, concluyó.

Vea la entrevista completa a continuación:

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