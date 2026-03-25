Santander se une al duelo nacional por militares fallecidos en accidente aéreo en Putumayo

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Santander se sumó al duelo nacional tras el accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo.

En Bucaramanga, con una velatón en el parque San Pío, ciudadanos rindieron homenaje a los uniformados que murieron en este accidente, pues tres de ellos eran oriundos de Santander.

La cifra va en 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo del pasado lunes 23 de marzo.

La Gobernación de Santander lamentó el hecho y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y a las Fuerzas Militares.

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El secretario del Interior, Óscar Hernández, destacó el sacrificio de los uniformados y el impacto de la tragedia en el país.

“Nos unimos al dolor de sus familias y de nuestras instituciones. Hoy Colombia pierde hombres valiosos que estaban al servicio de la patria”, afirmó.

Sobre las personas que resultaron heridas, el funcionario indicó que reciben atención médica especializada y expresó su expectativa por su recuperación.

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También hizo un llamado a la prudencia frente a versiones sobre posibles víctimas santandereanas, insistiendo en respetar los protocolos oficiales.

“Debemos ser respetuosos de la información que entreguen las autoridades competentes, quienes tienen la responsabilidad de notificar primero a las familias”, señaló.

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Desde el Gobierno Departamental aseguraron que brindarán acompañamiento a las familias afectadas, una vez se confirme la información.

En medio de la instalación de la Asamblea Departamental, se rindió un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente.