Tres santandereanos murieron tras accidente del avión de la fuerza aeroespacial en Putumayo

Bucaramanga

Hay un luto en Santander tras la confirmación de la muerte de tres uniformados oriundos del departamento en el accidente aéreo que se presentó en Putumayo y que dejó como saldo 69 fallecidos y 57 heridos.

Uno de los fallecidos es el soldado profesional Luis Eduardo Blanco Hernández, nacido en el corregimiento Turbay en el municipio de Suratá, su tía Eledis Pabón narró los momentos de angustia que vivieron antes de enterarse que su sobrino había fallecido.

“Él fue de los últimos que encontraron que estaba desaparecido, él no aparecía por ningún lado. Estábamos todos a la espera de ver cómo estaba, si estaba vivo, cómo había salido y nada, no aparecía en los listados de los heridos, no estaba ni en los estados de los fallecidos tampoco, hasta hoy, hasta hoy como a las 11 de la mañana fue que ya dieron el último el último reporte", indicó Pabón.

El Cabo Tercero Jhon Jairo Acuña Cruz, de Aguada, es otra de las víctimas mortales que dejó este accidente. El alcalde de este municipio, Horacio Ariza lamentó el fallecimiento del uniformado e indicó que “siempre recordará la sonrisa de Jhon, su inquebrantable vocación de servicio y el inmenso compromiso con el que defendió nuestra bandera hasta el último momento”.

El soldado Brandon Leonel Jiménez de Puerto Wilches es otro de los fallecidos y desde la administración indicaron que “expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, y nos unimos en solidaridad en este momento de dolor. Su servicio, compromiso y entrega a la patria serán recordados con honor”.

En Bucaramanga miembros de la reserva activa y comunidad en general participaron en una velatón por el alma de todos los fallecidos.