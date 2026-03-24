Dos santandereanos, entre los heridos del avión Hércules en Putumayo

Bucaramanga

Un militar santandereano, Albeiro Malaver Rivero, figura entre los heridos que dejó la caída del avión tipo Hércules en zona rural de Puerto Leguízamo, capital de Putumayo.

Un portal de noticias de Charalá, C Radio, informó que Albeiro Malaver “hacia parte de la tripulación de la aeronave”. Agregó que el militar “se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital Militar, en la ciudad de Bogotá, hasta donde fue trasladado desde el lugar del accidente”.

Un parte oficial revela que en el accidente murieron 66 personas, la mayoría soldados.

Otro santandereano herido en el percance es Jhonnier Rodríguez, cuya familia le contó a un medio alternativo de la provincia de Guanentá que tiene quemaduras. Fue remitido inicialmente al Hospital Militar Central, pero luego lo trasladaron a otro centro asistencial de la capital de la República.