Roa debe estar preso: Aberlardo de la Espriella lanza críticas al presidente de Ecopetrol

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial pasó por los micrófonos de Dos Puntos, con Vanesssa de La Torre de Caracol Radio y se refirió a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

“Roa debe estar preso, debe estar en una cárcel porque quebró a punta de corrupción, malos manejos y politiquería, la empresa más importante de Colombia: Ecopetrol”, afirmó.

Asimismo, afirmó que la junta directiva, al avalarlo, “también tiene responsabilidad en eso” y adviritió que eso lo va a recuperar en caso de llegar a ser elegido presidente de Colombia.

“A Ecopetrol hay que devolverle a los técnicos, hay que sacarle la politiquería y hay que empezar a visionarla nuevamente como la empresa más importante del país”, aseguró.

Siendo así, señaló que si se tiene clara cuál es la visión económica, “te rodeas de los mejores y tienes el carácter para hacerlo, créeme que se puede hacer”.

De este mismo modo, habló de su propuesta frente a la economía e impuestos.

“Tú llegas a una empresa que está quebrada. Lo primero que tú haces con una empresa que está quebrada es reducir el tamaño de la empresa. Entonces, si yo llego y empiezo a reducir el Estado, porque Colombia tiene más de 700 mil empleados y contratistas que le sobran, creando unas condiciones en el sector privado para que esa gente que salga del sector público tenga donde llegar”, inició explicando.

Y agregó: “Yo sueño con que Colombia crezca entre un 6 y un 7% anual”. “¿Cómo se hace eso? Reducción del Estado, bajar los impuestos asfixiantes. Impuestos para las grandes empresas, para las pequeñas, para las famiempresas, pero también los impuestos más repelentes para el pueblo colombiano, el 4x1000 por ejemplo. La gente no sabe que el 52% del valor de un galón de gasolina corresponde a impuestos. Entonces, si yo hago una reducción del Estado, activo los motores principales de la economía, puedo empezar a bajar los impuestos".

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