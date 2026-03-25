Israel anuncia que invadirá la región sur del Líbano

Bombardeo israelí en el distrito de Dahieh, en el sur de Beirut, capital del Líbano. EFE/EPA/WAEL HAMZEH / WAEL HAMZEH ( EFE )

El ejército israelí anunció que “tomará el control” de una amplia zona de “seguridad” en el sur del Líbano, hasta el río Litani, a unos 30 km de la frontera, al tiempo que sigue bombardeando el resto del territorio libanés.

Esta situación causa un dejavú entre los libaneses pues en 1982, en medio de la guerra civil, Israel invadió toda esta zona para repeler a grupos armados palestinos y luego, en el 2000, se retiró bajo la presión del grupo terrorista Hezbolá, con el que vuelve a estar en conflicto, esta vez en el contexto de la guerra contra Irán.

Plan de invasión claro

Las fuerzas israelíes “maniobran en el interior del territorio libanés para apoderarse de una línea de defensa avanzada” hasta el río Litani, declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, en un vídeo difundido por su oficina.

La consecuencia para los civiles es que “los cientos de miles de residentes del sur de Líbano que fueron evacuados hacia el norte no volverán al sur del Litani mientras no esté garantizada la seguridad de los habitantes del norte” de Israel, añadió Katz.

Lea también: El secretario general de la ONU dice a EE.UU. e Israel que “ya es hora de terminar esta guerra”

Francia, que reivindica un papel diplomático activo en Líbano, reaccionó pidiendo a Israel que “se abstenga” de cumplir sus planes porque tendría “consecuencias humanitarias de calado que agravarían la situación ya de por sí dramática del país”, dijo a la agencia AFP el canciller Jean-Noël Barrot.

Se extiende la guerra en Oriente Medio

Desde que el 2 de marzo Hezbolá metió a Líbano en la guerra regional, Israel ha lanzado cientos de ataques en el país vecino que causaron, según las autoridades, 1.072 muertos, incluidos 121 niños, y más de un millón de desplazados.

“La batalla contra Hezbolá (...) no ha hecho más que comenzar”, advirtió el lunes la portavoz del ejército israelí, Ella Waweya.

En el norte de Israel, una mujer murió el martes por la noche según los servicios de emergencia después de disparos de decenas de cohetes provenientes del Líbano.

Por la tarde, una serie de explosiones de origen desconocido sacudieron regiones al norte de Beirut, según habitantes y medios locales.

Al amanecer, los bombardeos israelíes mataron a cinco personas en el sur del país, y a otras tres en una zona residencial cercana a Beirut.

Civiles entre el fuego cruzado

“Mi casa quedó destruida por completo. No queda ya nada, ha ardido todo”, dijo a la AFP Abas Qasem, de 55 años. Un apartamento vecino al suyo fue blanco de un ataque en Bchamoun, al sureste de Beirut.

“¿Qué he hecho yo para que mi casa sea destruida? Soy una persona normal”, añade entre llantos.

Le interesa: Irán denuncia ataque contra central nuclear de Bushehr por parte de Estados Unidos e Israel

En este ataque en particular fue asesinada una niña de cuatro años y hubo cuatro heridos, según el ministerio de Salud.

Líbano sufre efectos de la guerra en Irán

El movimiento islamista entró en la guerra el 2 de marzo para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, quien murió dos días antes, en la primera jornada de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El movimiento chiita dijo oponer resistencia al avance de las fuerzas israelíes en localidades fronterizas, y reivindicó unos ataques contra soldados en el pueblo de Al Qauzah, y contra el norte de Israel.

Según la agencia estatal libanesa Ani, una unidad israelí incursionó en el pueblo fronterizo de Halta, donde los soldados allanaron varias casas “y abrieron fuego contra los habitantes”, matando a uno de ellos e hiriendo a otro.

Al mismo tiempo, y en el plano diplomático, Líbano retiró la acreditación al recientemente nombrado embajador de Irán en Beirut, Mohamad Reza Raeuf Sheibani, y le dio de plazo hasta el domingo para salir del país.

Hezbolá reaccionó instando al gobierno a retractarse “inmediatamente”.

Las autoridades libanesas acusan a los Guardianes de la Revolución iraníes de dirigir las operaciones de Hezbolá contra Israel.