Si el conflicto en Oriente Medio se extiende seguirán las subidas de precio en el petróleo: Experto

Las bolsas a nivel mundial están rebotando en la apertura de este viernes gracias a una menor tensión en el mercado del petróleo y el gas. La energía se calma tras vivir una auténtica montaña rusa con los ataques a refinerías y yacimientos del golfo Pérsico y las declaraciones de Israel que apuntaban a un fin próximo del conflicto con Irán.

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Por lo pronto, los inversores siguen pendientes del panorama energético. En el lado del petróleo, el barril de Brent se deja cerca del 1% en la apertura europea, rondando los 108 dólares. En el mercado del gas, que llegó a dispararse más del 30% este jueves, la tendencia es a la moderación, con ligeras caídas del 2% para el TTF europeo, aún por encima de la cota de los 60 euros el megavatio, el doble que al inicio de la guerra de Irán.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado un informe con diez medidas para mitigar el impacto que puede tener en los consumidores del alza de los carburantes a raíz de la guerra en Oriente Medio. Estas se centran en ámbitos como el transporte, la industria y la aviación, y el organismo defiende que pueden ser implementadas rápidamente por gobiernos, empresas y hogares.

En el marco de estos temas económicos mundiales generados por la guerra en Oriente Medio, en 6AM W habló el investigador principal y director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano.

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“Las consecuencias de los ataques han sido muy perjudiciales tanto para la economía como para los sectores energéticos globales y especialmente de la región, han sido pues unas consecuencias que no veíamos en muchísimo tiempo, una crisis energética, o por lo menos de momento, una crisis de suministro con una perturbación que no se conocía de tal alcance desde la crisis de los años 70 y por tanto pues esas consecuencias parecen ser difíciles de revertir mientras se mantenga la situación bélica actual”, comentó el experto.

¿Existen otras opciones para sustituir el suministro del Estrecho de Ormuz?

Escribano aseguró que no existe una opción diferente en el caso del gas natural y no existe un colchón de reservas estratégicas que sí hay para el petróleo, son mucho menores, no todos los países las tienen. Para el petróleo, si hay liberación de reservas estratégicas de la Agencia Internacional de la Energía.

¿Seguirá la volatilidad de los precios del petróleo?

“Si el conflicto se extiende, pues yo creo que seguiremos viendo subidas de precios, hay una volatilidad tremenda, ha habido algún día en que el precio del barril de petróleo ha subido y bajado casi 25 o 26 dólares en el día, y esto es algo que tampoco lo habíamos visto nunca, pero claro, hay que tener en cuenta que, estamos hablando de casi el 20% de los suministros mundiales de crudo, ¿Cuánto puede perdurar? Pues esto dependerá mucho de cómo evolucione el conflicto, y eso quizás sea una pregunta más para los analistas de seguridad, que tienen más claves de las que tenemos los analistas energéticos”, afirma el experto.

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