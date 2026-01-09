El pronóstico de inflación para 2026 es del 6.8%, por el incremento del salario mínimo: Munir Jalil

Luego de que el DANE revelara el Índice de Precios al Consumidor que se ubicó en 5.10%, Munir Jalil, economista jefe para región Andina de BTG pactual, afirmó en 6AM de Caracol Radio que hay un estancamiento en la cifra de la inflación que ve muy difícil disminuir en los próximos años.

Si bien el actual gobierno está celebrando esta cifra como un resultado positivo , este porcentaje sigue estando lejos de la cifra meta que espera el Banco de la República que es del 3%.

“Veníamos con una dinámica de inflación hasta noviembre del 2024 que venía cayendo, y desde ese mes hasta el dato que dio el DANE ayer, revela que la inflación se quedó pegada, el problema de esto es que afecta a un porcentaje alto de la población colombiana que está en la informalidad” Afirmó.

Cómo el IPC 2026 afecta a la informalidad

De acuerdo con el experto en economía, en Colombia un gran número de personas se encuentra en la informalidad y no tiene ingresos que no es compatible con el aumento de los precios.

El 60% de la población colombiana con ingresos mensuales con el salario mínimo, la capacitad ahorro de las personas de bajos recursos es limitada.

“Si los precios se incrementan de manera alta, las personas no tendrán capacidad para reemplazarlos, lo que puede significar menos comida en sus mensas”. enfatizó Munir Jalil.