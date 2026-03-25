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25 mar 2026 Actualizado 14:03

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Bogotá

Policía de esquema de seguridad hirió a delincuente que quería robar su camioneta en Puente Aranda

El delincuente que recibió el impacto de bala falleció en un centro asistencial.

Balacera en el centro de Bogotá / imagen de referencia. Foto: Getty Images

Balacera en el centro de Bogotá / imagen de referencia. Foto: Getty Images(Thot)

Balacera en el centro de Bogotá / imagen de referencia. Foto: Getty Images

En las últimas horas en la localidad de Puente Aranda en el barrio La Guaca un robo de una camioneta terminó en una balacera.

De acuerdo con el coronel Oscar Eduardo Campaña Mesa, comandante de la Policía de Puente Aranda un miembro de un esquema de seguridad de un representante de la Cámara reaccionó con su arma ante el ataque que estaba viviendo.

Puede leer: Balacera en medio de un intento de robo de una camioneta de alta gama en Engativá

“Se presenta un hecho en dos tres personas intimidan con arma de fuego a un ciudadano queriendo despojarlo de su vehículo. En ese momento, el ciudadano, miembro de la Policía Nacional reacciona de manera oportuna lesionando a una de las personas que lo estaban robando”, dijo el coronel Campaña.

Puede visitar: Policía capturó a tres ladrones de vehículos de alta gama en Bogotá pero juez dejó en libertad a uno

De acuerdo con la información el delincuente que resultó herido en los hechos, fue trasladado a un centro asistencial donde posteriormente falleció.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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