Policía de esquema de seguridad hirió a delincuente que quería robar su camioneta en Puente Aranda

Balacera en el centro de Bogotá / imagen de referencia. Foto: Getty Images( Thot )

En las últimas horas en la localidad de Puente Aranda en el barrio La Guaca un robo de una camioneta terminó en una balacera.

De acuerdo con el coronel Oscar Eduardo Campaña Mesa, comandante de la Policía de Puente Aranda un miembro de un esquema de seguridad de un representante de la Cámara reaccionó con su arma ante el ataque que estaba viviendo.

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“Se presenta un hecho en dos tres personas intimidan con arma de fuego a un ciudadano queriendo despojarlo de su vehículo. En ese momento, el ciudadano, miembro de la Policía Nacional reacciona de manera oportuna lesionando a una de las personas que lo estaban robando”, dijo el coronel Campaña.

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De acuerdo con la información el delincuente que resultó herido en los hechos, fue trasladado a un centro asistencial donde posteriormente falleció.