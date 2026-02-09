Policía capturó a tres ladrones de vehículos de alta gama en Bogotá, pero juez dejó en libertad a uno

En las últimas horas la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a tres delincuentes integrantes de ‘Los Puma’, una banda criminal dedicada al hurto de vehículos de alta gama en Bogotá.

Estás capturas se lograron en Medellín y Bogotá mediante orden judicial. Aunque a dos de lo capturados un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, el otro quedó en libertad.

“Las investigaciones permitieron identificar cómo operaban y dar con su paradero. Aún con todas las pruebas, uno de ellos fue dejado en libertad. El marco jurídico colombiano de lucha contra el crimen contribuye más a la protección de los derechos de los criminales que del resto de la ciudadanía. No obstante, seguimos detrás de la pista del resto de los miembros”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Cartel de los más buscados por hurto de vehículos en Bogotá.

La Policía Metropolitana de Bogotá presentó el cartel de los delincuentes más buscados por robo de vehículos de alta gama.

Entre los más buscados se encuentra alias ‘Sebas’, quien se encarga de la planeación y organización de los hurtos. Asimismo, alias ‘Salado’, responsable de la movilidad, toda vez que traslada los vehículos hurtados a centros comerciales o viviendas.

Por otra parte, alias ‘Velandia’, quien aborda a las víctimas usando armas de fuego y violencia física y, finalmente, alias ‘Ríos’ encargado de la vigilancia y el seguimiento de las víctimas.

De acuerdo con las investigaciones, el Modus operandi de esta banda criminal consiste en hacer rondas dentro de un vehículo por las localidades de la ciudad y esperar que los ciudadanos lleguen a sus viviendas en vehículos para abordarlos.

Estos delincuentes los abordaban de forma violenta con armas y les robaban el vehículo huyendo en este.

Las autoridades piden la ayuda de la ciudadanía que pueda brindar cualquier información para dar con la captura de los demás integrantes de ‘Los Puma’.