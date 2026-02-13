Balacera en medio del robo de un carro en la localidad Puente Aranda

En las últimas horas, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la recuperación de un carro que había sido robado mediante la modalidad de atraco en la localidad de Puente Aranda .

Los presuntos responsables habrían intimidado al parecer con arma de fuego a la dueña del carro obligándola a descender del mismo, despojándole sus pertenencias y el vehículo donde emprenden la huida.

Estos presuntos delincuentes se pasan un semáforo en rojo, donde no cuentan con la presencia de un uniformado de la Seccional de Tránsito y Transporte, pero al notarlo lo embisten, atentando contra la vida e integridad del mismo, iniciando así un cruce de disparos.

Ante la situación las autoridades, de manera inmediata activaron el ‘plan candado’, lo que permitió cerrar las rutas de escape y ejercer presión sobre los presuntos delincuentes. Minutos después, el carro fue encontrado en estado de abandono, logrando asimismo la recuperación.

En medio de lo hechos un vehículo de un periodista de Canal 1 recibió un impacto de bala alertando a la seguridad del medio de comunicación.

La Policía Nacional dispuso de un componente de Policía Judicial e investigación criminal para dar con el paradero de los responsables de este hecho.