Policía capturó a dos extraditables de la estructura criminal “Sin Frontera”

La Policía Nacional en medio de un operativo realizó la captura de dos hombres de la estructura criminal “Sin Frontera” con orden judicial con fines de extradición, requeridos por la Corte del Distrito Sur de Florida, en los Estados Unidos, por delitos relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con la investigación se trata de alias “Hugo” el principal inversionista de la organización criminal y el encargado de coordinar con enlaces en República Dominicana y Estados Unidos el envío de estupefacientes desde la Costa Caribe colombiana, utilizando embarcaciones tipo yate.

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Además, de alias “Ramón” quien tenía a su cargo las coordinaciones logísticas de Cartagena y Barranquilla, en donde eran almacenadas las sustancias ilícitas antes de su envío al exterior.

Según las autoridades dentro del material probatorio recolectado se encuetra la incautación de 84 kilogramos de coaína en la ciudad de Cartagena durante el año 2025, evidencia que permitió avanzar en el proceso judicial contra la estructura criminal.

La operación tuvo la investigación de la agencia Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos, asimismo, de la Dirección Antinarcoticos.

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“Con estos resultados, reafirmamos que le cumplimos al país y a la comunidad internacional, actuando de manera decidida para proteger la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos y del mundo”. Declaraciones del señor brigadier general William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos.