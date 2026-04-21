Ejército destruyó depósito con capacidad de 8.000 artefactos explosivos en Putumayo

El Ejército Nacional en medio de una operación ubicó y destruyó un deposito ilegal de explosivos de fabricación improvisada, en zona rural de Puerto Asís, Putumayo que pertenecería a la Segunda Marquetalia Estructura Comandos de Frontera.

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La operación se desarrolló en la vereda Agua Negra 2, allí se detecto un depósito que contenía más de 1.600 toneladas de un sustancia explosiva, que seria utilizado para la creación indiscriminada de artefactos explosivos improvisados, para afectar a la población civil.

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La institución realizó la destrucción controlada del depósito, evitando la fabricación de aproximadamente 8.000 artefactos explosivos, entre ellos minas antipersonal y reduciendo el riesgo a la población civil y a la fuerza pública en esa región del país.

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La acción se dio en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, y el resultado fue posible por el trabajo de inteligencia militar, con capacidades de la Regional de Inteligencia de la Amazonía, el Batallón Fluvial de infantería Marina nº. 30 y la judicialización de la sijín de la Policía Nacional de Puerto Asís.